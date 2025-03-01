وزير الصحة: استراتيجية الصحة الرقمية هي الضمانة الحقيقية للعدالة الصحية

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية تنفيذ استراتيجية الصحة الرقمية، لتحقيق العدالة الصحية، وضمان حصول الفئات الضعيفة على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب، ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتتماشى مع رؤية "مصر 2030".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة مستجدات استراتيجية الصحة الرقمية، بحضور نواب الوزير الدكتور محمد الطيب، والدكتورة عبلة الألفي، والدكتور عمرو قنديل، وعدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي ملف التحول الرقمي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ناقش أهم محاور تطبيق استراتيجية الصحة الرقمية، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع ملف صحة المواطنين، في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية البشرية.

وأضاف أن الوزير، أشار في كلمته، إلى أهمية تبادل المعلومات كقاعدة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، إلى جانب تفعيل الملف الطبي لكل مواطن، وتنشيط خدمات الرعاية الصحية "ن بُعد" بالإضافة إلى أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النظم الصحية، مع التمهيد التشريعي من خلال وضع القوانين أو تعديلها لخلق مناخ مناسب للتطبيق.

وتحدث الوزير عن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ والتي أصبحت ﻗﻮة ﺗﺤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ بجميع أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻً ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﺤﺴين اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﺤﺴين ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد، مؤكدًا ضرورة تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة، وأنظمة المعلومات الصحية والحلول المبتكرة.

وأشار الوزير، إلى أهمية استراتيجية الصحة الرقمية في تحديث أنظمة تقديم الرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات صحية سلسة لجميع المواطنين، مع الالتزام بتطبيق أفضل المعايير العالمية.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، الأبعاد والفرص والتحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بالإضافة إلى توضيح دور الابتكارات الجديدة والأبحاث الطبية في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استعراض التجارب الناجحة في تطبيق الذكاء الاصطناعي بمجالات الرعاية الصحية، وتعزيز الابتكار من خلال المنح البحثية والشراكات مع شركات التكنولوجيا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولًا كبيرًا في القطاع الصحي المصري، ويعزز جودة الرعاية الصحية عبر العديد من التطبيقات، حيث يمكنه أن يساعد في التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام، كما يُسهم في تطوير نظم إلكترونية متكاملة مثل "الإنذار المبكر، والتشخيص عن بعد، ورقمنة التطعيمات وإنشاء سجل طبي موحد لكل مواطن مصري، إدارة ومراقبة سلاسل الإمداد.

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى إمكانية تحقيق التكامل في الرعاية الصحية بمصر من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة المعلومات الصحية القوية والحلول المبتكرة، موضحًا أن هذه الاستراتيجية ستقوم بتحسين تقديم الرعاية الصحية، وتحسين استخدام الموارد، وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية، وضمان خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، مع مواءمة المعايير العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع، إنشاء نظام بيئي للرعاية الصحية، متمكن رقميًا، يضمن الوصول العادل، ويعزز جودة الرعاية، ويعزز الابتكار، وينفذ تدابير الحوكمة، ويستفيد من الأفكار القائمة على البيانات لخلق مجتمع أكثر صحة ومرونة.

وتم استعراض دراسة تحليلية بشأن تجارب تطبيق استراتيجيات الصحة الرقمية في عدد من الدول، كما بحث التحديات التي تواجه استراتيجية الصحة الرقمية، مع طرح حلول مبتكرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، كما ناقش خارطة الطريق المقرر اتباعها لتحقيق الاستراتيجيات المحددة مسبقًا.

وتناول الاجتماع، توفير برامج التطوير المهني المستمر (CPD) لموظفي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتضمين وحدات الصحة الرقمية في البرامج الطبية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تسليط الضوء على بناء قدرات القوى العاملة، كعامل حاسم لنجاح الصحة الرقمية.

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