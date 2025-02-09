المدير التنفيذي لـ"التأمين الصحي الشامل": الشراكة مع القطاع الخاص تعزز جودة الخدمات

كتب- أحمد جمعة:

قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات المنتدى السنوي اليوم، تعكس التزامًا جماعيًا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمنتدى السنوي للهيئة، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وشددت "فريد" على أن تحقيق التحول المنشود في القطاع الصحي يتطلب ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، مما يجعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل، قائم على الحوار المستمر والتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات القابلة للتنفيذ.

وأضافت أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الدؤوب لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لجميع الأسر المصرية.

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