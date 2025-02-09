نشرة التوك شو| حقل ظهر يوفر 1.5 مليار دولار.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

استنكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير سكان غزة، قائلا: "من الذي أعطاك هذا الحق".

كدت الإعلامية لميس الحديدي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن أمر مهم وضروري، قائلة: "أقول هذا لكل الناس التي تسأل: ماذا لو ذهب الرئيس السيسي إلى واشنطن؟ كيف سيواجه الضغوط؟ هل لدينا أوراق تفاوض قوية على الطاولة؟".

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة، مؤكدًا أن شهر طوبة لم يكن بالمعدلات الطبيعية هذا العام وكانت درجة الحرارة في شهر يناير أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام

كشف المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لـ حقل ظهر والحفار "سايبم 10000".