"عربية النواب": قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية تهديد مباشر للعدالة الدولية

كتب- نشأت علي:

أدان أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحديًا خطيرًا لأسس العدالة الدولية ويقوض الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح "محسب"، في بيان السبت، أن المحكمة الجنائية الدولية تعد حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي، إذ تلاحق الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية تهدف إلى عرقلة عمل المحكمة وتوجيه رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها.

وأشار إلى أن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها عندما تتعارض مع مصالحها السياسية.

وأكد "محسب"، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، مما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة.

وأوضح أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية، خاصة أنها تضع المحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة دولية محايدة، في صراع مباشر مع إحدى أقوى الدول في العالم.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات.

ولفت إلى ضرورة إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء وعدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية تهدف إلى إضعافها.

كما شدد على أهمية التحرك القانوني ضد العقوبات الأمريكية عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية.

وشدد "محسب"، على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية استقلالية المحكمة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بمناقشة تداعيات هذا القرار وتأثيره على النظام القانوني الدولي.

وحذر من خطورة أن تكون العدالة الدولية رهينة للمصالح السياسية، مؤكدًا أن مستقبل النظام القانوني العالمي واستقرار المجتمعات يعتمد على قدرة الدول على حماية هذه المؤسسات من أي محاولات للابتزاز أو الترهيب.

اقرأ أيضًا:

الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار على هذه المناطق

فرص عمل للتمريض براتب 1000 دولار شهريًا -تفاصيل

قانون العمل الجديد.. ننشر ضوابط وشروط استقالة الموظف

رئيس الوزراء يتفقد حقل ظهر للغاز بعد عودة الحفار "سايبم 10000"