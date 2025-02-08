برلماني: الرئيس السيسي يضع ملف إعمار غزة على رأس أولويات الدولة المصرية

كتب - نشأت علي:

أشاد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالموقف التاريخي والثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع.

وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة.

وقال النائب أحمد أبو زيد، إن الرئيس السيسي يضع ملف الإعمار في غزة على رأس أولويات الدولة المصرية، ويسعى جاهدًا لتأمين الموارد اللازمة لذلك، سواء من خلال الدعم العربي أو الشراكات الدولية، لضمان أن تظل غزة أرضًا لأهلها.

كما أثنى على دور الدبلوماسية المصرية التي تقف في قلب المواجهة، وترفض تمامًا فكرة تهجير الفلسطينيين، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأضاف أن مصر تواصل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال والحرية، وتسعى من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد النائب أحمد أبو زيد، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء تأكيدًا جديدًا على موقف مصر الثابت والصارم تجاه القضية الفلسطينية.

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