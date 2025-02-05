أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية.. إشادة برلمانية بدور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي

كتب- نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان البنك المركزي ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي، بمثابة خطوة مهمة تؤكد دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني ورفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يؤكد ثقتهم في خطوات بناء الاقتصاد الوطني.

وأشاد عبد الحميد، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، بالدور الوطني لأبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم في زيادة التحويلات في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذه التحويلات في بناء ودعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لأن توفير الدولار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، يساعدها في مواصلة العمل والإنتاج وخفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تحويلات المصريين بالخارج كانت ولا تزال وستظل تشكل ركنًا مهمًّا وأساسيًّا من أركان الاقتصاد المصري، وتمثل مصدرًا أساسيًّا للدخل القومي في مصر، مشيرًا إلى أن الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلًا بالغ الأهمية على كفاءة العمالة المصرية؛ خصوصًا أنه من المعروف اقتصاديًّا أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية.

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