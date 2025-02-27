صور.. انطلاق المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة

صور.. انطلاق المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة
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كتب- محمد نصار:
تصوير- هاني رجب:
انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئه المستقله لحقوق الإنسان بفلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية، الدكتورة نيفين مسعد، المقرر العام للمؤتمر، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسلطان الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، وممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين.
وقال السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة يجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر، مشيرًا إلى أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموجرافية للقطاع.
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