صور.. انطلاق المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئه المستقله لحقوق الإنسان بفلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية، الدكتورة نيفين مسعد، المقرر العام للمؤتمر، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسلطان الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، وممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين.

وقال السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة يجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر، مشيرًا إلى أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموجرافية للقطاع.

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