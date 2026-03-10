قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الإساءات التي تصدر عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عدد من الدول العربية الشقيقة والصديقة ليست مصدرها مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والبترول والتموين.

وأضاف رشوان: "الإساءات لدول الخليج العربي على السوشيال ميديا مصدرها ليس مصر، وقد أجرينا تتبعًا لها. هذه الأمور تهدف إلى إفساد علاقة مصر بأشقائها العرب في دول الخليج العربي".

وشدد وزير الدولة للإعلام على عمق العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي، قائلاً: "الأشقاء في الخليج تربطنا بهم المادة الأولى من الدستور المصري، وتاريخ طويل، وقدر ومصير مشترك".

