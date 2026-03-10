وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

مصادر: زيادة الميزة التأمينية للعاملين بالكهرباء من 50 إلى 58 شهرًا

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية على عدد من المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز، لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين دون مغالاة، في ضوء صدور قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا.

رافق محافظ القاهرة اللواء عمر محمود الشافعي الإكرت، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الرقابة، وعمل حملات مفاجئة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أن أي محاولات احتكارية للسلع ستُواجه بمنتهى الحزم، وستعرّض صاحبها لإجراء قانوني رادع.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم، والتأكد من وزنه وجودته، ومطابقته للمواصفات، وحصول المواطنين عليه بسهولة ويسر.

كما شدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين، لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء، والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.

اقرأ أيضًا:

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"



