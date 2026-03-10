وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

تنعقد اليوم، بنادي كهرباء القاهرة، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات القابضة والإنتاج والنقل والخدمات الطبية، برئاسة المحاسب محمد العبد نائب رئيس الصندوق، لسفر المحاسب هاني إسماعيل رئيس الصندوق خارج البلاد، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب رضا كشك المدير التنفيذي للصندوق.

وبحسب معلومات حصل عليها مصراوي، فإن صندوق الانتماء انتهى من إعداد الدراسة الاكتوارية الخاصة بتحريك الميزة التأمينية للعاملين، وذلك في إطار تطوير المزايا المقدمة للأعضاء وتحسين الخدمات المالية.

وفي 25 فبراير 2026 تم الانتهاء من إعداد الميزانية وتسليمها إلى الخبير الاكتواري المختص لإعداد الدراسة اللازمة لتحريك الميزة المنصرفة للعاملين.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على عدد من القرارات التي تضمنت ما يلي:

- تحريك أجر الميزة التأمينية اعتبارًا من أجر 1 يوليو 2023 حتى 1 يوليو 2025.

- زيادة عدد الشهور المحسوب عليها الميزة التأمينية من 50 شهرًا إلى 58 شهرًا.

- رفع قيمة القروض السنوية الممنوحة للأعضاء من 10 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه.

وفي 3 مارس 2026 تم عرض مذكرة بنتائج الدراسة الاكتوارية على مجلس الإدارة، حيث وافق المجلس على إحالة الأمر إلى الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 10 مارس 2026 للنظر في اعتماد النتائج.

يُذكر أن الجمعية العامة ناقشت المقترحات الواردة بالدراسة الاكتوارية، وفي حال الموافقة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات الرسمية تمهيدًا لتطبيقها.

اقرأ أيضًا:

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"



