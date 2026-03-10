اعتماد تعريفة الركوب الجديدة

في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، اعتمد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تعريفة الركوب الجديدة لوسائل المواصلات العامة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة.

تنفيذ توجيهات الحكومة

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لضمان تطبيق القرارات الخاصة بتحريك أسعار الوقود بما يحقق التوازن في تعريفة النقل.

تعديل الأجرة داخل وخارج المحافظة

وشملت التعديلات الجديدة تعريفة الركوب لسيارات السرفيس وسيارات الأجرة العاملة داخل محافظة الإسماعيلية، وكذلك خطوط الربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وفقًا للجداول الرسمية التي أعلنتها المحافظة.

تشديد على عدم استغلال المواطنين

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، محذرًا من أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحصيل أجرة أعلى من المحددة رسميًا.

حملات رقابية لمتابعة الالتزام

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية والرقابية بمختلف المواقف والطرق الرئيسية، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة وضبط أي مخالفات قد تحدث في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.