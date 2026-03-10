إعلان

وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

كتب : محمد سامي

10:43 ص 10/03/2026
    وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الجيشين الثاني والثالث (2)
    وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الجيشين الثاني والثالث (4)
    وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الجيشين الثاني والثالث (3)
    وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الجيشين الثاني والثالث (5)

التقى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، كما استعرض عددًا من الموضوعات الجارية على الصعيدين الدولي والإقليمي المرتبطة بالأمن القومي المصري، وأدار حوارًا مع المقاتلين استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم حول الأحداث التي تشهدها المنطقة، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل، مشيدًا بالجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين على مدار الساعة لحماية الوطن وصون مقدراته.

كما شارك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المقاتلين تناول وجبة الإفطار وصلاة المغرب.

وزير الدفاع القوات المسلحة الجيش الثاني الميداني الجيش الثالث الميداني

