إعلان

وزير الدفاع الأمريكي: اليوم سيكون الأعنف بشأن الضربات على إيران

كتب : محمد جعفر

03:55 م 10/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ أكبر موجة ضربات جوية ضد إيران منذ بدء المواجهة الحالية، مؤكداً أن اليوم سيشهد أعلى مستوى من العمليات العسكرية باستخدام المقاتلات والقاذفات.

وأوضح هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي، أن الصراع دخل يومه الحادي عشر، معتبراً أن إيران "تقف وحيدة وتتكبد خسائر كبيرة"، على حد وصفه، وأضاف الوزير الأمريكي أن طهران فقدت كثيراً من دعمها الإقليمي، قائلاً إن "جيرانها، وفي بعض الحالات حلفاءها السابقين في الخليج، تخلوا عنها"، مشيرًا إلى تراجع دور حلفاء إيران في المنطقة، موضحاً أن جماعات مثل حزب الله والحوثيون وحماس أصبحت – بحسب تعبيره – "إما منهارة أو غير فعالة أو على الهامش".

وأكد هيجسيث أن الولايات المتحدة "تحقق تقدماً واضحاً" في عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن اليوم سيشهد "أكبر عدد من المقاتلات والقاذفات وأكبر عدد من الضربات داخل إيران"، إضافة إلى استخدام معلومات استخباراتية وصفها بأنها "الأكثر دقة وفعالية حتى الآن".

وفي المقابل، قال الوزير الأمريكي إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت إطلاق إيران "أقل عدد من الصواريخ منذ بداية التصعيد"، رغم قدرتها على إطلاق المزيد، وفق تقديره.

وشدد هيجسيث على أن العمليات الحالية تختلف عن الحروب السابقة، قائلاً: "هذا ليس عام 2003"، في إشارة إلى حرب العراق، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تنوي الانخراط في حروب طويلة أو مفتوحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيجسيث إيران وأمريكا إسرائيل وزير الدفاع البنتاجون القاذفات الأمريكية حرب إيران 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق
اقتصاد

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أخبار المحافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟
وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
أخبار مصر

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين