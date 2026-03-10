قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ أكبر موجة ضربات جوية ضد إيران منذ بدء المواجهة الحالية، مؤكداً أن اليوم سيشهد أعلى مستوى من العمليات العسكرية باستخدام المقاتلات والقاذفات.

وأوضح هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي، أن الصراع دخل يومه الحادي عشر، معتبراً أن إيران "تقف وحيدة وتتكبد خسائر كبيرة"، على حد وصفه، وأضاف الوزير الأمريكي أن طهران فقدت كثيراً من دعمها الإقليمي، قائلاً إن "جيرانها، وفي بعض الحالات حلفاءها السابقين في الخليج، تخلوا عنها"، مشيرًا إلى تراجع دور حلفاء إيران في المنطقة، موضحاً أن جماعات مثل حزب الله والحوثيون وحماس أصبحت – بحسب تعبيره – "إما منهارة أو غير فعالة أو على الهامش".

وأكد هيجسيث أن الولايات المتحدة "تحقق تقدماً واضحاً" في عملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن اليوم سيشهد "أكبر عدد من المقاتلات والقاذفات وأكبر عدد من الضربات داخل إيران"، إضافة إلى استخدام معلومات استخباراتية وصفها بأنها "الأكثر دقة وفعالية حتى الآن".

وفي المقابل، قال الوزير الأمريكي إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت إطلاق إيران "أقل عدد من الصواريخ منذ بداية التصعيد"، رغم قدرتها على إطلاق المزيد، وفق تقديره.

وشدد هيجسيث على أن العمليات الحالية تختلف عن الحروب السابقة، قائلاً: "هذا ليس عام 2003"، في إشارة إلى حرب العراق، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تنوي الانخراط في حروب طويلة أو مفتوحة.