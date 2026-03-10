إعلان

رشوان: الحكومة مستعدة لتزويد المتخصصين بالاقتصاد بكافة المعلومات اللازمة

كتب : محمد نصار

03:02 م 10/03/2026

الدكتور ضياء رشوان

طالب ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، المتخصصين في الشأن الاقتصادي بالتواصل مع الحكومة لاستيضاح أي معلومات يرغبون في الحصول عليها بشأن الأوضاع الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والبترول والتموين.

وقال رشوان: "أرجو من زملائي وأصدقائي المتخصصين في الشؤون الاقتصادية، إذا كان لديهم نقص في أي معلومات تتعلق بالوضع الاقتصادي، نحن على استعداد في أي وقت لإمدادهم بأي معلومات يريدونها من الحكومة. كما نود الاستماع إلى اقتراحاتهم، خاصة فيما يتعلق بآليات مواجهة هذه الأزمة الحالية".


ضياء رشوان دول الخليج وزير الإعلام

