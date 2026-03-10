قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن هناك أمورًا يجب التأكيد عليها، مشيرًا إلى أن مصر منذ عام 2014 وحتى الآن خاضت ست سنوات كاملة في الحرب على الإرهاب. وأوضح رشوان أن ذلك ليس مبررًا لرفع الأسعار، لكنه واقع كان يهدد الدولة، مضيفًا أن مصر عانت أيضًا من مقاطعة دولية استمرت لعدة سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والبترول والتموين.

وأضاف رشوان: "منذ عام 2020 وحتى الآن، واجهنا جائحة كورونا التي بدأت رسميًا في مارس 2020 واستمرت حتى مايو 2023، وتزامنت معها الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ثم حرب غزة في أكتوبر 2023، تلاها الأحداث الأخيرة في إيران، وفي المنتصف شهدنا أزمة السودان".

وتابع وزير الإعلام: "مصر تقع في موقع حساس، وكل ما يؤثر على المنطقة يؤثر علينا، ومواجهة هذه الأزمات قدر محتوم. مررنا بست سنوات من الإرهاب وستة أزمات لم تنتهِ بعد، ويجب أخذ هذه الاعتبارات في تقييم الموقف".

وختم قائلًا: "إجراءات الرقابة، واقتراح الرئيس بإحالة المخالفات إلى القضاء العسكري، ليست مخالفة للقانون، بل منصوص عليها قانونيًا".

