وزير الخارجية يؤكد تقديم الدعم الكامل للمصريين العاملين في الخارج

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن التوجيهات الرئاسية واضحة وصريحة فيما يتعلق بتوفير كل أشكال الدعم والرعاية الكاملة لأبناء المصريين العاملين في الخارج، وبصفة خاصة في الدول الشقيقة التي تتعرض لاعتداءات مستمرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأشار الوزير إلى شكره للدول الخليجية الشقيقة على توفير تأشيرات اضطرارية مؤقتة لتسهيل إعادة العالقين إلى أرض الوطن.

