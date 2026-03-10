إعلان

بدر عبدالعاطي: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم الكامل للمصريين بالخارج

كتب : محمد نصار

03:04 م 10/03/2026

بدر عبدالعاطي

وزير الخارجية يؤكد تقديم الدعم الكامل للمصريين العاملين في الخارج

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن التوجيهات الرئاسية واضحة وصريحة فيما يتعلق بتوفير كل أشكال الدعم والرعاية الكاملة لأبناء المصريين العاملين في الخارج، وبصفة خاصة في الدول الشقيقة التي تتعرض لاعتداءات مستمرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأشار الوزير إلى شكره للدول الخليجية الشقيقة على توفير تأشيرات اضطرارية مؤقتة لتسهيل إعادة العالقين إلى أرض الوطن.

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية استهداف الدول العربية المصريين بالخارج

