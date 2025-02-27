نقابة الصحفيين و"تيك توك" ينظمان ورشة لتعزيز الثقافة الرقمية للعام الثاني على التوالي

كتب- محمد سامي:

عقدت نقابة الصحفيين المصرية بالتعاون مع منصة "تيك توك" العالمية، ورشة عمل تدريبية بمركز التدريب التابع للنقابة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العام الماضي، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية وتنمية مهارات الصحفيين في التعامل مع المعلومات الرقمية وتقييم مصادرها.

تعزيز الوعي الرقمي والإعلامي

تأتي هذه الورشة ضمن بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين ومنصة "تيك توك"، والذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية التحقق من المعلومات، واكتشاف المحتوى المضلل، إلى جانب حماية الخصوصية الرقمية.

وتُعد هذه الورشة هي الثانية التي تنظمها المنصة في إطار البروتوكول، بعد ورشة سابقة أقيمت في يوليو 2024.

محاور الورشة

تضمنت الورشة جلستين تدريبيتين:

- الجلسة الأولى: ركزت على أفضل الممارسات في إنشاء محتوى رقمي جذاب، مع الاستفادة من الأدوات الإبداعية المتاحة على منصة "تيك توك"، مثل المؤثرات الصوتية والفيديوهات التفاعلية، بما يعزز وصول وانتشار المحتوى الصحفي.

- الجلسة الثانية: ناقشت سبل التعامل مع المعلومات المضللة، وكيفية فهم المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مع عرض سياسات "تيك توك" حول هذا النوع من المحتوى، وتوضيح آثاره الأخلاقية والمستقبلية على صناعة الإعلام الرقمي.

تعليقات الشركاء

في هذا السياق، أعربت رغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تيك توك"، عن سعادتها بالتعاون المستمر مع نقابة الصحفيين، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي الرقمي في ظل التطورات السريعة للفضاء الرقمي.

وقالت "العزب": القدرة على التحقق من المعلومات أصبحت ضرورة ملحة في العصر الرقمي. نحن ملتزمون بدعم الصحفيين المصريين في تطوير مهاراتهم الرقمية، مما يساعدهم على تقديم محتوى موثوق ومسؤول يخدم المجتمع."

التزام مستمر نحو السلامة الرقمية

تحرص منصة "تيك توك" على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية لتعزيز السلامة الرقمية، من خلال تطبيق تقنيات متقدمة لرصد المحتوى غير الدقيق، إلى جانب دعم المبادرات التعليمية التي تنمي المهارات الرقمية وتشجع الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.

وتُعد هذه الورشة خطوة جديدة ضمن التعاون المشترك بين نقابة الصحفيين و"تيك توك"، نحو تطوير مهارات الصحفيين في التعامل مع التحديات الرقمية، وبناء مجتمع إعلامي قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية بأسس علمية ومسؤولة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

مدبولي: مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي

متحدث الوزراء: الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الجديدة يبلغ 40 مليار جنيه

سحب الوحدة وغرامة مالية.. منظومة جديدة لمخالفات مشروع الإسكان الاجتماعي