وزير الدفاع الأمريكي: هدف الضربات على إيران ليس تغيير النظام

كتب : مصراوي

03:46 م 02/03/2026

بيت هيجسيث

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الضربات الأمريكية على إيران لا تهدف إلى "تغيير النظام"، بينما أقر بأن القيادة في البلاد قد تغيرت.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن "هذه ليست حرباً لتغيير النظام كما يسمى، لكن النظام بالتأكيد قد تغير والعالم أفضل حالاً بسبب ذلك".

كما زعم هيجسيت، أن الولايات المتحدة لم تبدأ الحرب، مدعياً أن إيران شنت هجمات لعقود في "حرب من جانب واحد ضد أمريكا".

وأضاف هيجسيث: "لم نبدأ هذه الحرب، ولكن في عهد الرئيس ترامب، نحن ننهيها"، كما لفت إلى أن الحرب ضد إيران لا يمكن مقارنتها بحرب العراق.

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تقع في نفس مأزق بناء الدولة الذي وجدت نفسها فيه قبل عقدين من الزمن، إذ قال "هذا ليس العراق. هذه ليست حرباً لا نهاية لها. لقد كنت هناك في كليهما. جيلنا يعرف الحقيقة، وكذلك هذا الرئيس. لقد وصف حروب بناء الدول خلال العشرين عاماً الماضية بالغباء، وهو محق".

وتابع: "هذا عكس ذلك تماماً. هذه العملية مهمة واضحة ومدمرة وحاسمة: تدمير التهديد الصاروخي، وتدمير البحرية، لا أسلحة نووية".

كما زعم أن إيران "كانت تبني صواريخ وطائرات مسيرة قوية لإنشاء درع تقليدي لطموحاتها في الابتزاز النووي "، مكررًا أن الضربات الأمريكية التي شُنّت العام الماضي "دمرت" المنشآت النووية الإيرانية.

وقال إن حكومة طهران "رفضت بغطرسة" التخلي عن طموحاتها النووية المستقبلية، مضيفًا أن إدارة ترامب بذلت جهوداً دبلوماسية قبل أن تشن الولايات المتحدة حربها.

كلمات مفتاحية

إيران وأمريكا- هجمات إيران- الحرب على إيران- هجمات على الخليج – مقتل خامنئي

