الأوتوبيس الترددي.. محافظة الجيزة: استقطاع 3 أمتار بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي لعدد ٤٨ محطة بالطريق الدائري ومن بينها محطتى الأوتوبيس أعلى طريق المنصورية رقم ٤٨ ومحطة مدخل أكتوبر، زويل رقم ٤٦ وتنفيذ استقطاعات في بعض قطاعات الطريق، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة ٦ أشهر على مدار اليوم بالكامل.

وأوضحت المحافظة وفق بيان، أنه فيما يخص محطة المنصورية سيتم استقطاع عرض ٣ أمتار من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع طريق المنصورية دون إجراء تحويلات مرورية.

وفيما يخص محطة مدخل أكتوبر (زويل) سيتم استقطاع عرض ٢ متر من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه بطريق الواحات في تقاطعه مع مدخل ومخرج مدينة زويل بالإضافة إلى استغلال الجزيرة الوسطى دون إجراء تحويلات مرورية.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية التحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة وجارى المتابعة لحين الانتهاء.

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