"الأعلى للإعلام" يستجيب لمبادرات القنوات الفضائية بشأن عقوبات البرامج الرياضية

كتب- عمرو صالح:

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى الاستجابة لمبادرات القنوات الفضائية بتفعيل المحاسبة الذاتية، لمواجهة مخالفات بعض العاملين بها خلال الفترة الماضية.

وأبدت اللجنة قبولها لمبادرة قناة النهار، بمنع ظهور ضيف حلقة برنامج بلس 90 المذاعة بتاريخ 20 فبراير 2025، لمدة 3 أشهر وإجراء تحقيق في الواقعة، في ضوء ما قدمه مدير القناة ورئيس تحريرها أثناء جلسة الاستماع التي عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 23 فبراير 2025، وهو ما دعا اللجنة إلى تأجيل إصدار القرار النهائي لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها القناة.

و قررت اللجنة قبول اعتذار رئيس مجلس إدارة قناة الشمس، عما تضمنته حلقة برنامج ملعب الشمس المذاعة بتاريخ 22 فبراير 2025، من ظهور أحد الضيوف الممنوع ظهورهم على القناة لمدة شهرين قبل انتهاء مدة إيقافه، فضلًا عن تعهده باستكمال مدة الإيقاف.

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