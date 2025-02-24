الأغذية المسموح بها لمرضى القلب وضغط الدم خلال رمضان

كتب- عمر صبري:

أكدت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، أستاذ التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، أن مرضى القلب وضغط الدم بحاجة إلى نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان، يساعدهم على الصيام بأمان دون التأثير على صحتهم.

قائمة الأغذية المسموح بها

- الخضروات الغنية بالألياف الذائبة مثل: الباذنجان – الكوسة – البامية – الخيار – الخس – الجزر – الطماطم – البروكلي – القرنبيط.

- البقوليات مثل: الفول – اللوبيا – الفاصوليا – العدس.

- الفاكهة (جميع أنواع الفاكهة مفيدة، لكن يُفضل الاعتدال في الفواكه الغنية بالسكريات مثل التمر والموز).

- الأسماك خاصة: التونة – السلمون – السردين، لاحتوائها على أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب.

- المكسرات غير المحمصة مثل: اللوز – عين الجمل – البندق – السوداني، لاحتوائها على دهون صحية مفيدة للقلب.

- الحبوب الكاملة مثل: العيش البلدي – الشوفان – الفيشار – البليلة.

- منتجات الألبان قليلة الدسم مثل: اللبن – الزبادي – الجبن القريش أو الجبن قليل الدسم.

- الدهون الصحية مثل: زيت الزيتون – زيت الكتان (الزيت الحار)، مع مراعاة عدم تسخينها على النار للحفاظ على قيمتها الغذائية.

- البروتينات الصحية مثل: المشروم (عيش الغراب) – الأرانب – الدجاج – اللحم البتلو.

- المشروبات الصحية مثل: الكاكاو الخام بدون سكر، كبديل صحي للمشروبات المنبهة.

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