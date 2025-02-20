الشيخ عمرو البدري: الإخلاص قيمة إنسانية ودينية تضمن تقدم الأمم والأفراد

كتب- عمرو صالح:

قال الشيخ عمرو البدري، العالم الأزهري، إن مفهوم الإخلاص يعتبر أحد أهم القيم الإنسانية والدينية التي تضمن تقدم الأمم ورفعة الأفراد، موضحًا أن الإخلاص هو أن يكون العمل خالصًا وصادقًا لله دون أي توجه لرياء أو مصالح شخصية ولا يقتصر على مجال واحد بل يشمل كل جوانب الحياة.

وذكر الشيخ "البدري"، في برنامج "سبحانك ربي"، أن الإخلاص يُعد ركنًا أساسيًا لتحقيق التقدم والنجاح سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مؤكدًا أن المجتمع في أمس الحاجة في الوقت الحالي لتعزيز قيمة الإخلاص في النفوس وتصديرها للأجيال القادمة.

وأضاف الشيخ عمرو البدري، أن الأزهر الشريف كان ومازال يقوم بتعليم مفهوم الإخلاص لطلابه وأساتذته حيث يركز دائمًا على أن يكون العلم والتعليم لوجه الله سبحانه وتعالى وخدمة الإنسانية.

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