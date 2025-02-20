الصحفيين تحسم الجدل بشأن موعد انتخابات النقابة 2025

كتب-عمرو صالح:

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970 ولائحته الداخلية، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية ستدعو للانعقاد يوم 7 مارس 2025، موضحًا أن أي دعوى لتأجيل موعد الانتخابات إلى شهر مايو هي اقتراح يخص المرشحين، ولا صلة للجنة المشرفة به.

وأضاف عبدالرحيم، خلال اجتماع عقد بين اللجنة المشرفة والمرشحين، أن اللجنة سترسل الميزانية وتقارير النشاط إلى الجمعية العمومية خلال أيام، ولن يتم الدعوة لتغيير موعد انعقادها، مؤكدا أنه في حال اكتمال النصاب القانوني بنسبة 50% + 1، ستعقد الجمعية في موعدها المحدد، وإذا لم يكتمل النصاب، سيتم التأجيل وفق القواعد القانونية المقررة.

وأكد أن صاحب القرار بشأن هذا الأمر هو قانون النقابة نفسه، وليس مجلس النقابة أو اللجنة المشرفة على الانتخابات.

من جانبهم، طالب عدد من المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتأجيل عقد الجمعية العمومية إلى يوم 2 مايو 2025؛ وذلك احترامًا للمناسبات الدينية للمسلمين مثل شهر رمضان، والاحتفالات الخاصة بالأقباط مثل عيد القيامة.

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