نائب وزير النقل يشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع بمراكش

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية بالمغرب، حيث أجرى عدة لقاءات مع نظرائه من الدول العربية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل.

كان من أبرز لقاءاته اجتماعه مع وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبدالصمد قيوح، حيث نقل إليه تحيات الفريق كامل الوزير، مشيدًا بتنظيم المغرب لهذا الحدث العالمي. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل الطرقي والسككي والبحري، وضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات خلال الفترة المقبلة.

كذلك، التقى نائب وزير النقل بالدكتورة نورا محمد المشعان، وزيرة الأشغال العامة في الكويت، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل، خاصة في ظل العلاقات القوية بين البلدين. وناقش الجانبان تفعيل اتفاقيات النقل البري، وتشكيل لجان مشتركة لإنجاز هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والنقل، مثل إنشاء وصيانة الطرق وخطوط السكك الحديدية، بما في ذلك مشروعات الربط السككي مع الدول العربية.

وفي ختام الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات واللقاءات المتبادلة لبحث سبل التعاون وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات النقل بالكويت، مع دعوة الوفود الكويتية للاطلاع على المشروعات المصرية الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل، والتي نفذتها مصر بنجاح في الدول العربية والأفريقية.

كما شارك نائب وزير النقل في ندوة بعنوان "التحديات وفرص النقل والسلامة على الطرق في أفريقيا"، كمتحدث رئيسي إلى جانب وزراء النقل من الكاميرون وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وكينيا والرأس الأخضر. وخلال الندوة، استعرض التجربة المصرية الرائدة في تطوير قطاع النقل، والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها، مثل الطرق والكباري، ومترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، والأتوبيس الترددي، وتأثيرها على تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

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