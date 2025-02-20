7 صور لوزيرة التضامن في المواصلات العامة.. ورسالة لكامل الوزير

كتب- محمد نصار:

وثقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رحلتها في المواصلات العامة من محطة عدلي منصور وحتى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت "مرسي"، عبر حسابها على فيسبوك: وصلت العاصمة الإدارية الجديدة بـ 20 جنيهًا في 42 دقيقة في قطار العاصمة من محطة عدلي منصور.. أول مرة أدخل محطة عدلي منصور رغم أني ركبت المترو من محطة الكيت كات قبل كدة للكربة.. انبهرت،نعم انبهار ولا أقل من هذا المعني، سائقة القطار بنت عظيمة من بنات مصر، والقطار تحفة ومريح جدًا جدًا.

وأضاف وزيرة التضامن: سألت المواطنين، ووجدت ناس نازلة الشروق وناس نازلة المستقبل وزملاء وزميلات من وزارت العدل والصحة والثقافة والمالية نازلين العاصمة.

وتابعت: نزلت وسألت طيب هنركب إيه للوصول للوزارة، وجدت أتوبيسات مجهزة بالمجان (في أيضًا تاكسي العاصمة بالكهرباء)، وصلتني لغاية الوزارة في 3 دقائق بس طبعًا في وزارات في الطريق قبلي، قعدت في الأتوبيس جنب زميلة في مكتب نائب وزير الصحة، قالت لي رحلتها كل يوم.

وواصلت: الطريق من شباك القطار السريع بالنسبة لي طريق المستقبل، ولادنا وبناتنا وأحفادنا يمكن مش هيقدروا التعب والشقى ولكن هيتمتعوا بخدمة وسهولة انتقال أقل ما يقال أنها عالمية.. عظيمة يا مصر بالفكر والإنجاز، كل التحية والتقدير للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وكل العاملين في الوزارة، اعتقد دي وزارة لا ينام أحد أصلًا، تنمية وعمار وحلاوة وجمال ورقي.

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