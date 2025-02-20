إعلان

7 صور لوزيرة التضامن في المواصلات العامة.. ورسالة لكامل الوزير

01:52 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وزيرة التضامن في المواصلات العامة
  • عرض 6 صورة
    وزيرة التضامن في المواصلات العامة
  • عرض 6 صورة
    وزيرة التضامن في المواصلات العامة
  • عرض 6 صورة
    وزيرة التضامن في المواصلات العامة
  • عرض 6 صورة
    وزيرة التضامن في المواصلات العامة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

وثقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رحلتها في المواصلات العامة من محطة عدلي منصور وحتى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت "مرسي"، عبر حسابها على فيسبوك: وصلت العاصمة الإدارية الجديدة بـ 20 جنيهًا في 42 دقيقة في قطار العاصمة من محطة عدلي منصور.. أول مرة أدخل محطة عدلي منصور رغم أني ركبت المترو من محطة الكيت كات قبل كدة للكربة.. انبهرت،نعم انبهار ولا أقل من هذا المعني، سائقة القطار بنت عظيمة من بنات مصر، والقطار تحفة ومريح جدًا جدًا.

وأضاف وزيرة التضامن: سألت المواطنين، ووجدت ناس نازلة الشروق وناس نازلة المستقبل وزملاء وزميلات من وزارت العدل والصحة والثقافة والمالية نازلين العاصمة.

وتابعت: نزلت وسألت طيب هنركب إيه للوصول للوزارة، وجدت أتوبيسات مجهزة بالمجان (في أيضًا تاكسي العاصمة بالكهرباء)، وصلتني لغاية الوزارة في 3 دقائق بس طبعًا في وزارات في الطريق قبلي، قعدت في الأتوبيس جنب زميلة في مكتب نائب وزير الصحة، قالت لي رحلتها كل يوم.

وواصلت: الطريق من شباك القطار السريع بالنسبة لي طريق المستقبل، ولادنا وبناتنا وأحفادنا يمكن مش هيقدروا التعب والشقى ولكن هيتمتعوا بخدمة وسهولة انتقال أقل ما يقال أنها عالمية.. عظيمة يا مصر بالفكر والإنجاز، كل التحية والتقدير للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وكل العاملين في الوزارة، اعتقد دي وزارة لا ينام أحد أصلًا، تنمية وعمار وحلاوة وجمال ورقي.

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة

توجيهات جديدة من الأزهر بشأن ضوابط المعاش المبكر

السيسي يتوجه إلى السعودية بعد ختام زيارته لإسبانيا

وصول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

تخفيضات على التذاكر.. النقل تعلن مميزات ذوي الهمم في المواصلات العامة

بيان مهم من الإسكان بشأن فرز مستندات المتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 5

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المواصلات العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟