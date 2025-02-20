الجيزة: تطوير وتوسعة طريق المريوطية وبدء رصف "الأوتوستراد" بالصف- صور

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن أعمال الرصف والتطوير للطرق والمحاور المرورية الحيوية تحتل النصيب الأكبر من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين شبكة الطرق والمواصلات، وربط مختلف المدن ببعضها البعض، إضافة إلى تعزيز الترابط مع المحافظات المجاورة.

بدء أعمال رصف طريق الأوتوستراد بالصف

في هذا السياق، تابع المحافظ تنفيذ خطة مديرية الطرق، والتي تضمنت بدء أعمال رصف طريق الأوتوستراد في منطقة عرب أبو ساعد، ضمن نطاق مركز ومدينة الصف.

وأوضح "النجار"، أن المشروع يشمل تطوير ورصف الطريق بطول 3 كم، وبمتوسط عرض 15 مترًا في كل اتجاه، وذلك ضمن خطة الرصف الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة.

متابعة أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية

كما تابع المحافظ الجهود المبذولة لتطوير وتوسعة طريق المريوطية، حيث اطلع على تقرير حول تنفيذ أعمال إعادة الرصف، بدءًا من محور شريف إسماعيل وصولًا إلى محور الضبعة، بهدف تحسين الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

توجيهات لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية

ووجّه المحافظ، المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لإنجاز الأعمال، مع تكثيف المتابعة الدورية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.

كما شدد على تشكيل لجنة لمعاينة الأعمال قبل استلامها رسميًا، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي.

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