وزير الصحة: تصنيع أول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية أبريل المقبل

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون لبدء نشاط أول مصنع لإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية في مصر، بالشراكة بين شركة "تطوير" للصناعات الطبية وشركة "مندراي" الصينية لتصنيع الأجهزة الطبية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اجتماعًا، استهله بتوجيه الشكر لوفد الشركتين، مؤكدًا أهمية هذه الشراكة في تعزيز الصناعات الطبية المحلية وتلبية احتياجات القطاع الصحي المصري من الأجهزة الطبية المتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجهزة الموجات فوق الصوتية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتشجيع الشركات العالمية على نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مصر، لتوفير أجهزة طبية محلية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الصحة: إنتاج 2500 جهاز موجات فوق صوتية سنويا

وأوضح "عبدالغفار" في بيان، أنه من المقرر تصنيع وإطلاق أول جهاز محلي للموجات فوق الصوتية في شهر أبريل المقبل، مضيفًا أنه من المتوقع إنتاج نحو 2500 جهاز سنويًا، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للفنيين والمهندسين المصريين لضمان نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبوستيت، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة الطبية وتوفير منتجات عالية الجودة، مشددًا على أن هيئة الشراء الموحد ستعمل على دعم هذا المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

وقع البروتوكول الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير" للصناعات الطبية، وجوي فاي، المدير الإقليمي لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط لشركة "مندراي"، بحضور الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، وطه عبدالناصر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير" للصناعات الطبية، ومن شركة "مندراي" السيد لي وي تشن، المدير العام لشمال أفريقيا، والدكتور أحمد الضوي، مدير التدريب الطبي للشرق الأوسط، والدكتور خالد سلامة، مدير المبيعات لشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس.. تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات

النقل تُعلن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الخفيف في رمضان- تفاصيل

موجة شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

للحوامل.. أدوية قد تشكل خطرًا على الجنين