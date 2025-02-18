مرصد الأزهر يستعرض الجوانب التاريخية لمخططات تهجير الفلسطينيين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على الأبعاد التاريخية لمخططات تهجير الفلسطينيين، محذرًا من إعادة إحياء مشاريع قديمة تسعى إلى تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

واستعاد المرصد في هذا السياق وثائق تاريخية كشفت عنها الأرشيفات البريطانية، والتي أكدت وجود خطط صهيونية وضعت قبل خمسة عقود بهدف تهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.

وأشارت الوثائق إلى أن هذه المخططات تعود إلى ما بعد الاحتلال الصهيوني للقطاع عام 1967م، حيث رصدت السفارة البريطانية في تل أبيب عمليات تهجير قسري للفلسطينيين باتجاه العريش، وسط تواطؤ دولي تمثل في صمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تلك الانتهاكات.

وأكد مرصد الأزهر أن هذه السياسات ليست جديدة، بل تمتد جذورها إلى فترات تاريخية سابقة شهدت محاولات متكررة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين عبر التهجير القسري والتوطين القسري في أماكن أخرى. ورغم المحاولات المستمرة لإحياء هذه المشاريع، فإن الفلسطينيين قد أفشلوا هذه المخططات على مدار العقود الماضية، بتمسكهم بأرضهم وحقوقهم المشروعة.

وشدد الأزهر الشريف على موقفه الرافض لأي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة التصدي لهذه المؤامرات بكل السبل الممكنة. كما يثمن المرصد الجهود المصرية الثابتة في حماية الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، سواء من خلال المواقف الدبلوماسية أو المساعدات الإنسانية.

وحذر المرصد من محاولات إعادة إنتاج هذه المخططات في العصر الحالي التي لن تُقابل إلا بمزيد من الصمود والمقاومة من قبل الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية العادلة، والوقوف في وجه السياسات التي تنتهك حقوق الشعوب في أوطانها.

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