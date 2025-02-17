الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشهدان توقيع اتفاق في مجال الطاقة بين مصر والسعودية

كتبت- دينا كرم:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، توقيع اتفاق بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة. ووزارة الطاقة السعودية لوضع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة بين مصر والمملكة.

وقع الاتفاق من الجانب المصري، كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومن الجانب السعودي وسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تهدف هذه الشراكة بين مصر والمملكة إلى التعاون في تأسيس برنامج وطني لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.

وسيعمل الجانبان معًا على إعداد وتنفيذ البرنامج، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني من الجانب السعودي ، والتعاون فى وضع منهجية عمل لتحديد الآليات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف تحسين كفاءة الطاقة على المستوى الوطني في مصر.

وبموجب هذه الشراكة سيتم تبادل المعرفة وتقديم الدعم الفني في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر و يتضمن ذلك إعداد المواصفات والمعايير الفنية، والآليات التي تضمن تنفيذ لوائح ومعايير كفاءة الطاقة، وبناء القدرات البشرية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل، و آليات تطوير شركات خدمات الطاقة والبنية التحتية اللازمة لتحسين مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وتسهيل آليات التمويل والاستثمار في هذه المشروعات.

كما سيتم دراسة انشاء كيان مشترك متخصص في انشاء وتطوير مشروعات كفاءة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع مؤسسة ترشيد السعودية.

واتفق الجانبان على تشكيل آلية مشتركة للإشراف على التنفيذ وتحديد المستهدفات ومؤشرات الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة، وتكوين فرق فنية مسئولة عن كل مسار عمل.