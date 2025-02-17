وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يبحثان مشروعات حدائق الفسطاط والقاهرة التاريخية

كتب- محمد نصار:

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، تولت منذ فترة تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، كما يتم في الوقت نفسه تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

واستعرض اللقاء آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروع، والتي من شأنها دفع معدلات التنفيذ، والموقف التنفيذي لمشروع الأبراج المطلة على النيل بالمنطقة.

وتناول اللقاء تفاصيل الأعمال الجارية بمشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وكذلك تطوير المنطقة المحيطة، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، حيث أكد الوزير، أن هذا المشروع يستهدف إعادة إحياء هذه الحديقة العريقة، ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، وتجديد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

كما استعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع حدائق تلال الفسطاط، بوصفه أحد المشروعات المحورية المهمة، لافتًا إلى أن تطوير "حدائق الفسطاط" يعدُ أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تُنفذها الدولة، حيث يوفر متنفسًا في قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.

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