أحمد موسى: شائعة تحصيل مصر لأموال مقابل دخول المساعدات لغزة غير مقبولة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا تتلقى أي أموال مقابل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر تقدم هذه المساعدات بدافع إنساني بحت، مراعيةً الله في كل جهودها التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمات التي يمر بها.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أضاف موسى أن ترويج شائعات تفيد بأن مصر تحصل على أموال نظير علاج الجرحى الفلسطينيين أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هو أمر غير مقبول وغير منطقي، قائلًا: "والله عيب، مش ينفع الكلام دا".

وتابع: "هل يعقل أن يكون هناك شخص وطني يقول إن مصر تأخذ أموالًا مقابل المساعدات أو علاج المصابين؟".

وأوضح الإعلامي أن تصرفات مصر وتحركاتها الإنسانية تُظهر حقيقة نواياها تجاه القضية الفلسطينية، مستشهدًا بوضع علم مصر في خلفية مشهد تسليم الأسرى في غزة من قبل حركة حماس، قائلًا: "هذا ما يثبت نية مصر وحرصها على القضية الفلسطينية".

ولفت موسى إلى أن هناك محاولات مستمرة لبث الشائعات والتشكيك في جهود الدولة المصرية، مشيرًا إلى تعاون تنظيم الإخوان الإرهابي مع الصهاينة في هذه الحملات. وقال: "هناك مخطط إخواني-صهيوني ضد مصر، هؤلاء أعداؤنا مثل إسرائيل، هم من يروجون للشائعات ويسعون لتشويه صورة مصر".

كما انتقد الإعلامي الموقع الإنجليزي "ميدل إيست أي" الذي روج لهذه الشائعات، واصفًا إياه بأنه "معمول خصيصًا ضد مصر"، مضيفًا: "كل الشائعات والأكاذيب ضد الدولة تخرج من هذا الموقع".

وأكد موسى أنه يهاجم هذا الموقع منذ أكثر من عقد بسبب نشر أخبار مضللة وشائعات غير صحيحة، قائلًا: "المواقع واللجان الإخوانية الإرهابية هي مصدر هذه الأخبار الكاذبة".

و شدد أحمد موسى على أن مصر تظل صامدة في وجه هذه الحملات المغرضة، مؤكدًا أن جهودها الإنسانية تجاه فلسطين تأتي من منطلق إنساني وأخلاقي دون أي مقابل مادي أو سياسي.

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