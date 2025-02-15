صور.. 4 محافظات تطلق قوافل إغاثية لدعم أهالي غزة

كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة التنمية المحلية، متابعة الجهود الإغاثية التي قامت بها محافظات، الوادي الجديد، والإسماعيلية، ومطروح، وجنوب سيناء، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإرسال قوافل إنسانية ضخمة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تقديم كل أشكال العون والمساندة للفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها.

وتشمل مساعدات المحافظات الأربع ما يلي:

- مواد غذائية.

- مستلزمات معيشية.

- أغطية ومفروشات.

- ملابس.

ويتم تجهيز القوافل بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استمرارية الدعم وتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين.

وتأتي هذه القوافل استكمالًا لدور مصر المحوري في دعم غزة، وحرصها على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.

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