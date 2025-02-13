"البيئة": زراعة الطرق المؤدية لمداخل محميتي قارون ووادي الريان

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة، مع مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع، وبالشراكة بين الشبكة العربية والتنمية (رائد) ومركز التعاون المتوسط للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، في ختام المرحلة الأولى من مبادرة "الطريق الأخضر" بزراعة عدد من الطرق المؤدية لمداخل المحميات الطبيعية التي تستقبل أعدادًا من الطيور المهاجرة في محافظة الفيوم؛ حيث تم وضع خطة لزراعة مداخل محميتي وادي الريان وقارون، كخطوة نحو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة تساهم في خلق بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم زراعة الطريق المؤدي لمحمية قارون بعدد 850 شجرة من أنواع التوت العماني وشجرة الخيار شمبر، بمشاركة الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، ومحمد مصطفى، مدير إدارة التدريب والتوعية بمكتب الوزيرة، وإسلام عبد المجيد، مدير عام الجمعيات الأهلية، والدكتور حسام شعبان، مدير فرع الفيوم، وأسامة النجار، مدير محمية قارون الطبيعية، ومحمد إسماعيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشباب، بالإضافة إلى محافظة الفيوم ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، و100 متطوع من 17 جنسية إفريقية.

يأتي ذلك في إطار استكمال أنشطة "المشروع الأخضر" الذي يعد أحد المشروعات الثلاثة الممولة من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بشمال إفريقيا -المرحلة الثالثة PPI OSCAN3 في مصر- الذي تنفذه مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع بالتعاون مع قطاعي الفروع والمحميات بوزارة البيئة، والذي تتركز أنشطته على زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وفي ضوء الاتفاقية الموقعة بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" والاتحاد الدولي لصون الطبيعة -مكتب تعاون البحر المتوسط.

جديرا بالذكر أن مبادرة "الطريق الأخضر" تهدف إلى تعزيز استدامة النظم البيئية، وتحسين جودة الهواء، وتوفير بيئات داعمة للحياة البرية، كما تساهم في نشر الوعي البيئي، وتدعم السياحة البيئية، مما يعزز الاستدامة البيئية في مصر، وقد شهدت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 150 شجرة من أصناف التوت والبونسيانا بمحمية أشتوم الجميل، و250 شجرة من أصناف خيار شمبر والتوت بمحمية وادي الريان، بالإضافة إلى زراعة 850 شجرة في الطريق المؤدي إلى محمية قارون، وذلك بهدف تحسين الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.

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