محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني

كتب- أحمد الجندي:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، وذلك بعدد من مدارس أبو النمرس والدقي والعجوزة، للاطمئنان على انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

شملت جولة المحافظ مدارس عدة مدارس منها مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات، شبرامنت الإعدادية بنين، جمال عبد الناصر الإعدادية، جمال عبد الناصر الثانوية، العجوزة الاعدادية الثانوية بنات، والأورمان طنطا الإعدادية الثانوية بنات.

وخلال الجولة، تفقد" النجار" الفصول الدراسية، واطلع على نسب الحضور والغياب بين الطلاب والمعلمين، كما تأكد من توفير المناخ الآمن والصحي الذي يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة تسليم الكتب الدراسية للطلاب بالكامل والتعامل مع أي معوقات قد تواجههم، مؤكدًا أهمية تكثيف الأنشطة التربوية لتعزيز الجوانب الثقافية والمعرفية لديهم، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعد في الارتقاء بمستوى التعليم بالمحافظة.

ووجّه المهندس عادل النجار، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لمنع أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بمحيط المدارس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة والانضباط الإداري والتعليمي.

رافق المحافظ خلال جولته كلٌّ من محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وسعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وهشام عطية، رئيس فرع الأبنية التعليمية بالجيزة، بالإضافة إلى رؤساء مركز أبو النمرس وأحياء الدقي والعجوزة.

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