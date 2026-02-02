إعلان

فاجعة الصحراوي الشرقي.. مصرع زوجة رئيس "استئناف أسيوط" وإصابته ونجله

كتب : محمود عجمي

09:04 م 02/02/2026 تعديل في 09:33 م

انقلاب سيارة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، حادث سير أسفر عن مصرع زوجة رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط، وإصابته ونجله.

وكانت انقلبت سيارة رئيس المحكمة الملاكي أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، لتنتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف فورًا إلى الموقع، حيث تبين بالفحص وفاة الزوجة "سهى ص. أ." (43 عامًا)، وإصابة الزوج المستشار "عمرو ر. م." (49 عامًا) بكدمات متفرقة، ونجله "ياسين" (9 أعوام) بحالة ما بعد الارتجاج.

وتم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع زوجة رئيس استئناف أسيوط طريق الجيش حادث سير انقلاب سيارة ملاكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يعيش سكان غزة بعد وقف إطلاق النار؟.. مدير المكتب الإعلامي يكشف |حوار
شئون عربية و دولية

كيف يعيش سكان غزة بعد وقف إطلاق النار؟.. مدير المكتب الإعلامي يكشف |حوار
"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
زووم

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027