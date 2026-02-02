فاجعة الصحراوي الشرقي.. مصرع زوجة رئيس "استئناف أسيوط" وإصابته ونجله

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، حادث سير أسفر عن مصرع زوجة رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط، وإصابته ونجله.

وكانت انقلبت سيارة رئيس المحكمة الملاكي أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، لتنتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف فورًا إلى الموقع، حيث تبين بالفحص وفاة الزوجة "سهى ص. أ." (43 عامًا)، وإصابة الزوج المستشار "عمرو ر. م." (49 عامًا) بكدمات متفرقة، ونجله "ياسين" (9 أعوام) بحالة ما بعد الارتجاج.

وتم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة.