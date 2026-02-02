إعلان

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة

كتب : مصراوي

09:44 م 02/02/2026

دونالد ترامب

كتب-عبدالله محمود:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يكن صديقًا لرجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات.

وأكد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الاثنين، أن لم يذهب أبدًا إلى جزيرة إبستين، مشيرًا إلى أن المعلومات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكي بشأن إبستن ومؤلف "كاذب" يُدعى مايكل وولف، تهدف إلى الإضرار به و/أو برئاستي.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "وهذا هو كل ما يتعلق بالأمل المضاد للأمل لدى اليسار الراديكالي، والذي سأقاضي بعضهم. بالإضافة إلى ذلك، على عكس الكثير من الأشخاص الذين يحبون “التحدث” عن القمامة، لم أذهب أبدًا إلى جزيرة إبستين الموبوءة، لكن كل هؤلاء الديمقراطيين المحتالين تقريبًا والمانحين لهم فعلوا ذلك".

