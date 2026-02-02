ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)

رمضان 2026.. هيثم نبيل ينتهي من إعداد أغاني "الست موناليزا"

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا .

ووثقت ياسين رحلتها لأحد المدن الساحلية، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يعرض لقطات من رحلتها بالقرب من أ حد الشواطئ.

وكتبت ياسمين صبري، تعليقًا على رحلتها: "يا لها من رحلة رائعة وعالم جميل"، ليتفاعل المتابعين معها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عسولة اوي"، "قمر يا قلبي"، "الجمال كله"، "حلوة الصورة"، "بتروحي أماكن تحفة".

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تضع وشاحًا على شعرها، ثم استعرضت جمالها وأناقتها.



ولن تشهد دراما رمضان 2026 ظهور الفنانة ياسمين صبري، بحسب ما أعلنته مؤخرا وهو غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، ولن تشارك في دراما رمضان 2026.

