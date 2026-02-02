مباريات الأمس
الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:22 م 02/02/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور، عن إتمام اللاعب إبراهيم عادل اتفاقه مع أحد الأندية بالدوري الدنماركي، لخوض تجربة احترافية جديدة في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": إبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق و الجزيرة الحالي ينتقل لنادي دنماركي يمتلكه عائلة ياسين منصور".

وتابع: "إعارة مع نية بيع و ممكن بعد كأس العالم النادي الدنماركي يفعل نية البيع والأهلي يرجع يشتريه وكل حاجة في الكورة واردة طالما معاك فلوس".

جدير بالذكر أن إبراهيم عادل انتقل الموسم الماضي لصفوف الجزيرة الإماراتي الحالي، بعد رحيله عن صفوف بيراميدز.

إبراهيم عادل الغندور بيراميدز الجزيرة الإماراتي

