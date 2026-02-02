150 مستشفى و12 ألف طبيب.. الصحة: خطة طبية طارئة لاستقبال جرحى غزة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن استمرار عملية استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين يأتي في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر لتقديم الدعم الصحي لإخوانهم في قطاع غزة. مشيراً إلى أن هذا التوجه يمثل إرادة الدولة المصرية وشعبها.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن مصر لاعبًا أساسيًا في كل ما يتعلق بتقديم الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن الاستعدادات الصحية جارية على قدم وساق، حيث تم تجهيز 150 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات القادمة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة موضحاً حجم القوة الطبية الجاهزة، مشيرًا إلى توفير أسطول إسعاف يتراوح بين 250 إلى 300 سيارة، بالإضافة إلى تعبئة 12 ألف طبيب من مختلف التخصصات و18 ألف ممرض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأكمل الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة جهزت 30 فريقاً طبياً متنقلاً للتعامل مع الطوارئ الصحية في أي وقت.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة متوفرة بالكامل لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية.

وأضاف أن الفرق الطبية بدأت بالفعل في استقبال وتقديم الرعاية للحالات القادمة، بما في ذلك إجراء جراحات عاجلة في تخصصات دقيقة مثل جراحات العيون، وذلك ضمن استجابة فورية لاحتياجات المرضى.