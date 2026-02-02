بــ3جنيهات.. طوابير طويلة على كتب الهيئة العامة للكتاب في معرض القاهرة

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا في اليوم قبل الأخير، حيث اصطف مئات الزوار في طوابير طويلة أمام جناح الهيئة العامة للكتاب، للاستفادة من التخفيضات الكبيرة على إصداراتها.

وجاء الإقبال اللافت بسبب الأسعار الرمزية التي طرحتها الهيئة، إذ تراوح سعر الكتاب بين 3 جنيهات و4 جنيهات، بينما لم يتجاوز سعر بعض العناوين 10 جنيهات، ما أتاح الفرصة لشرائح واسعة من الجمهور، خاصة الشباب والطلاب، لاقتناء عدد كبير من الكتب بأسعار غير مسبوقة.

وأكد عدد من الزوار أن هذه المبادرة تعكس دور الهيئة في دعم الثقافة ونشر المعرفة، مشيرين إلى أن انخفاض الأسعار ساهم في زيادة الإقبال وتحقيق هدف المعرض في الوصول بالكتاب إلى أكبر عدد ممكن من القراء