رئيس "محلية النواب": دورى كوزير انتهي واتشرف بأنني ممثل عن الشعب

كتب : مصراوي

08:47 م 02/02/2026

اللواء محمود شعراوي

كتب- نشأت علي:
أكد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن دوره كوزير أمر انتهى وأصبح في الماضي، والآن هو نائب عن الشعب ويتشرف بكونه نائباً يمارس الدور الرقابي والتشريعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، تعقيباً على كلمة النائب عمرو رشدي، عضو اللجنة، عندما قال "إحنا دلوقتي ننادي حضرتك معالى النائب وليس معالي الوزير، ولكن بالتأكيد نحب أن نستفيد في اللجنة من خبراتك في مختلف الملفات".

ورد النائب محمود شعراوي: "أنا معاكم ومع بعض في اللجنة وأي مناقشات لو وقت الاجتماع لم يكفي مكتبي مفتوح ونتناقش في أي ملفات، كلنا هنا موجودين من أجل الناس اللى انتخبونا وجابونا نواب عنهم".

وتابع "شعراوي": "بالنسبة لكلمة وزير، أنا كنت وزير سابق وتشرفت بهذه المهمة، ولكني الآن أنا هنا نائب عن الشعب وجئنا لنمثل الناس ونعبر عنهم، وعملى في هذه اللجنة خالص لوجه الله تعالي، وفي الوزارة عملت بهذا المبدأ، وانتقلت من العمل التنفيذي إلى العمل النيابي التشريعي والرقابي".

واستكمل: "بالعكس هنا فرصة لأن وقت ما كنت وزير كنت ممكن أكون مقيد ببعض الأمور، لكن هنا كنائب نمارس الدور الرقابي والتشريعي، أستفيد وأستغل الفرصة ومع بعض لخدمة الناس هما اللى جابونا وبنشتغل علشانهم.. وهنا افصلوا بين الوزير والنائب".

محمود شعراوي لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب

