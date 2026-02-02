قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المصرية تأثرت جزئيًا بقرار وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن إيقاف بعض الوكلاء عن إصدار تأشيرة العمرة، مؤكدًا أن فترة التوقف محددة بـ10 أيام فقط لتوفيق أوضاعه، وبعدها يسمح للوكيل بمزاولة عمله مجددًا.

وأوضح "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أسباب التوقف جاءت نتيجة مؤشرات الأداء على منصة "نسك"، والتي تقيم الوكلاء بألوان مختلفة: الأحمر يعني توقف الوكيل لوجود قصور في أدائه، البرتقالي يدل على إشغال متوسط، والأخضر يشير إلى وكالات تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن هذه المؤشرات تراعي نوع برامج الوكالات، سواء اقتصادية منخفضة التكلفة، أو جماعية، أو برامج V.I.P بتكلفة متوسطة إلى مرتفعة.

وأشار إلى أن بعض الوكلاء لم يكونوا على دراية بكيفية التعامل مع منصة "نسك"، ما أدى إلى تسجيل رحلات فردية أو إدخال بيانات ناقصة للبرامج أو تجاوز إجراءات السكن، وهو ما يعتبر سلوكًا سلبيًا وفق المؤشرات، ويضعهم ضمن الفئة الحمراء، ليُمنحوا بعدها 10 أيام لتعديل أوضاعهم والعودة للعمل بشكل طبيعي.

وأكد "عابد"، أن الشركات التي تضررت من هذا القرار لجأت إلى ما يسمى بعقد التضامن بين شركات السياحة، ويعتبر إجراءً قانونيًا تم وضعه لضمان عدم تعرض أي شركة مصرية للضرر نتيجة توقف وكيل سعودي، مشيرًا إلى أن العقد موقع ومعتمد من البنك ويتم إدراجه في غرفة شركات السياحة، كما يُعمل به بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، أن الإقبال على برامج عمرة رمضان، طبيعيًا مثل كل عام، مشيرًا إلى أن أعلى نسبة حجز كانت للرحلات التي تستمر 15 يومًا وحتى الشهر كامل، وأن معظم الشركات أصدرت بالفعل تأشيرات رمضان للمعتمرين.

وأشار إلى أن شركات السياحة ما زالت تسوق للرحلات، لكنها تعتمد على حسابات دقيقة للأعداد، تحسبًا لأي توقف محتمل في إصدار التأشيرات أو أي أعطال بمنصة "نسك".

ولفت محمد عابد، إلى أن بعض الشركات اتخذت إجراءات عملية بالتضامن مع شركات زميلة، بما يتوافق مع وزارة الحج، لضمان تنفيذ برامج العمرة خلال فترة توقف الوكلاء السعوديين، مؤكدًا أن معظم هذه التوقفات محددة بعشرة أيام فقط، وبعدها ستعود الشركات للعمل بشكل طبيعي.

