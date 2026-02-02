إعلان

أحمد موسى يكشف حقيقة ظهور اسم أبو الغيط في قوائم إبستين

كتب : حسن مرسي

08:47 م 02/02/2026

أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة تداول اسم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضمن الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، معقبًا بأن هذا الملف أصبح الشغل الشاغل للعالم كله.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن اسم أبو الغيط تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا من قبل بعض الأعداء لنشر الشائعات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه تحدث هاتفيًا مع أحمد أبو الغيط للوقوف على حقيقة الأمر، مؤكدًا أنه تم بحث الملف بدقة داخل الأمانة العامة للجامعة.

وأشار إلى أن الأمر يعود إلى عام 2010، عندما تلقى أبو الغيط دعوة لحضور ملتقى دبلوماسي في جزيرة سيربنت بالإمارات، وكان هذا الملتقى مخصصًا لوزراء الخارجية العرب في ذلك الوقت.

وأكمل موسى أن قائمة المدعوين إلى ذلك الملتقى كانت موجودة، وحصل جيفري إبستين على نسخة منها بشكل ما، مشددًا على أن أبو الغيط لم يحضر ذلك الملتقى أساسًا، كما أنه لم يلتقِ بإبستين أبدًا ولا تربطه به أي علاقة على الإطلاق.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أنه لا توجد أي صلة أو لقاء أو أي شيء يربط أبو الغيط بجيفري إبستين، مؤكدًا أن ظهور اسمه جاء فقط بسبب حصول إبستين على نسخة من قائمة الدعوات دون أي أساس للتواصل الشخصي بينهما.

أحمد موسى أبو الغيط قوائم إبستين جيفري إبستين

