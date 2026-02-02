كيف يحجب تنظيم الاتصالات لعبة روبلوكس؟.. وخبراء يحذرون من هذه الحيل

كتبت- آية محمد:

قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك أكثر من جهة في الدولة تتعامل مع المحتوى الموجود على الإنترنت، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنيابة العامة والقضاء، وأن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقتصر على الجانب الفني فقط.



وأضاف خلال مداخلة في برنامج الصورة على قناة النهار" أنه عند وصول أي قرار من الجهات المنوط بها التعامل مع المحتوى، نقوم نحن فنيًا بتنفيذه طبقًا للقرار الصادر، سواء من المجلس الأعلى للإعلام أو غيره".



وأوضح أن المناقشات لا تزال مستمرة داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم يصل للجهاز حتى الآن قرار بحظر لعبة "روبلوكس".



وبخصوص إمكانية تحايل الأطفال على الحجب عبر شبكات VPN، أشار إبراهيم إلى وجود إشكاليات تكنولوجية كبيرة في عمليات "الدخول المخفي"، موضحًا أن الطرق الفنية للحجب تواجه تحديات أمام هذه التقنيات، ولكن الجهاز يمتلك خبرات وتجارب واسعة في التعامل مع طرق التحايل على الحجب، ويعمل باستمرار على تحسين أدواته للحد من الوصول إلى المحتوى غير المرغوب فيه.



من جانبه، قال محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، إن دور الأسرة مهم جدًا في منع الأطفال من الوصول إلى المنصات المحجوبة، مؤكدًا أن الأطفال لديهم القدرة على التحايل على أي منظومة وأن بعض المنتديات توضح للمستخدمين طرق تجاوز الحجب.



وأضاف الحارثي أن لعبة روبلوكس تواجه مشاكل، خاصة أن لديها خوادم خاصة بها، وبعض الغرف على تطبيق "ديسكورد" المرتبطة باللعبة تُستخدم لتبادل الرسائل النصية، مما يسهل على الأطفال التواصل وتبادل المحتوى الخاص بالخوادم التي يمكن من خلالها تشغيل المنصة بعد حجبها.



وأوضح محمد مغربي، خبير الذكاء الاصطناعي، خلال مداخلة على قناة MBC مصر أن قرار الحجب يمكن تطبيقه في مصر بنسبة تصل إلى 100%، ويكون ذلك على عدة مستويات.



وأضاف مغربي أنه يمكن البدء بحجب الـ DNS أو اسم النطاق، وهي أبسط طريقة، حيث يظهر عند كتابة اسم الموقع أن العنوان غير موجود أو تظهر رسالة خطأ.



كما يمكن حجب الـ IP الخاص بالموقع أو اللعبة، ولكن هذه الطريقة قد يُتحايل عليها باستخدام VPN.



وأشار مغربي إلى وجود تقنية تعرف باسم "Deep Packet Inspection" أو فحص الحزم العميق، والتي تتيح مراقبة وتحليل بيانات الإنترنت الصادرة والواردة، وعند تحديد أي حزمة تتعلق بلعبة روبلوكس يتم حظرها تلقائيًا ومنع الوصول إلى اللعبة، حتى إذا كانت مثبتة على الجهاز مسبقًا.



وأوضح مغربي أنه يمكن حجب اللعبة رسميًا من متاجر التطبيقات، مثل Apple Store وGoogle Play، بحيث يظهر للمستخدم رسالة تفيد: "هذه اللعبة غير مصرح بها في بلدك".



