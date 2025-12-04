إعلان

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

05:13 م 04/12/2025

خروج عربات قطار بضائع عن القضبان أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف مصدر بالسكة الحديد، تفاصيل خروج إحدى عربات قطار بضائع عن القضبان، في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات بين العاملين أو المواطنين.

وقال المصدر، إن الواقعة حدثت صباح اليوم الخميس، بسبب خروج عجلة القطار عن السكة، وتم التعامل مع الموضوع في أقل من نصف ساعة.

وأشار إلى أن الواقعة لم تؤثر على حركة السير، دون وقوع أي إصابات.

وتحركت فرق هيئة السكة الحديد بالمعدات والرافعات الخاصة لرفع آثار الحادث وإعادة القطارات إلى مسارها الطبيعي.

