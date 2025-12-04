رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025

تفقد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جناح شركة أمستون خلال فعاليات معرض إيديكس 2025، حيث التقى دكتور بيتر بطرس، رئيس مجلس إدارة الشركة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد "عبد اللطيف"، بحسب بيان الهيئة العربية للتصنيع، الخميس، على أهمية زيادة فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتطلع إلى شراكات جادة تهدف إلى توطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التعاون مع شركة أمستون انترناشيونال جروب، إحدى كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، يمثل فرصة لتعزيز الاستثمار الحقيقي ودعم القطاع الصناعي الوطني، معربًا عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يحقق أهداف التنمية الصناعية ويعزز مكانة مصر في مجال الصناعات الدفاعية.

