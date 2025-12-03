وزير الثقافة لمصراوي: تدشين استوديو الممثل لخالد الصاوي قريبًا

أكد الدكتور أحمد فؤاد هِنّو، وزير الثقافة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفنان خالد الصاوي بصدد تقديم مشروع "استوديو الممثل" على خشبة مركز الهناجر.

وقال هَنّو: "خالد الصاوي ابن مسرح الهناجر، وسيقوم بتدريب الشباب في مجالات التمثيل والاستعراض والإخراج وغيرها من فنون المسرح المختلفة، وسيكون نتاج الورشة تقديم عرض مسرحي".

وأضاف وزير الثقافة أن خطته في المرحلة المقبلة تعتمد على التكامل بين القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن العمل بنظام الجزر المنعزلة أدى إلى تكلس المنتج الثقافي.

وألمح وزير الثقافة إلى أن الاتفاق مع الفنان الكبير خالد الصاوي تم بشكل مبدئي، وبشكل عام، سيتم الاتفاق على كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ استوديو الممثل عمله خلال فترة وجيزة.

اقرأ أيضاً:

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة

الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج

انخفاض جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة