تطوير حديقة الحيوان.. استيراد نمور وأسود لأول مرة- صور

أعلن محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "حدائق" لتطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الحيوان والأورمان، أن خطة التطوير الجديدة للحديقة تشمل استقدام 118 فصيلة جديدة من الحيوانات من عدة دول، بما يعزز التنوع البيولوجي ويضيف مجموعات نادرة تُعرض لأول مرة داخل الحديقة.



وأوضح كامل، وفق بيان صادر عن الشركة عقب زيارة محافظ الجيزة للحديقة، أن الخطة تتضمن وصول أربعة أسود وثلاثة نمور للمرة الأولى، بالإضافة إلى استيراد 362 حيوانًا جديدًا لتدعيم منظومة العرض الحيواني، مع تخصيص بيئات طبيعية ومساحات ملائمة لكل نوع، وفق تصميمات تراعى السلوك الطبيعي للحيوانات وتبتعد عن النمط التقليدي للأقفاص.



وأشار إلى أن الحديقة استضافت مؤخرًا ممثلًا عن رابطة الاتحاد الأفريقي الذي أجرى مراجعة شاملة لمراحل التطوير الجارية، مؤكداً أن تقرير الوفد جاء إيجابيًا وأشاد بالتزام المشروع بأفضل الممارسات الدولية في معايير الرفق بالحيوان وأساليب العرض الحديثة.



وأكد كامل أن خطة التطوير تحافظ على الطابع التاريخي والمعماري للحديقة، مع دمج التقنيات الحديثة ومنظومات الرعاية البيطرية المتقدمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية التراثية للحديقة وتطويرها لتواكب المعايير العالمية.