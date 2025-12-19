إعلان

الحكومة تطرح حزمة تسهيلات لدعم المستثمرين السياحيين وزيادة الغرف الفندقية

كتب : حسن مرسي

05:41 م 19/12/2025

المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية أولوية قصوى ضمن استراتيجية تطوير القطاع السياحي.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن زيادة عدد الغرف الفندقية جزء أساسي من عملية التطوير، والحكومة أكدت خلال اجتماعاتها منح العديد من التيسيرات، وما زالت في نقاش مستمر مع المستثمرين.

وأضاف متحدث الوزراء، أن الدولة اتخذت إجراءات عملية لتحقيق هذا الهدف، أبرزها تسهيل عملية تحويل بعض المنشآت السكنية إلى فندقية.

وتابع الحمصاني: "تم تيسير الإجراءات والاعتمادات والرسوم ذات الصلة، في إطار إدراك كامل بأن هذا التحول هدف أساسي للمرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار سعي الدولة لتقديم كل السبل اللازمة للمستثمرين في المجال السياحي، خاصة في ظل الحاجة الماسة لمزيد من الغرف الفندقية لاستيعاب الطموحات المستقبلية.

وأوضح أن محور التطوير لا يقتصر على العدد فقط، بل يشمل أيضًا تحسين وتطوير تجربة السائح بشكل عام منذ وصوله إلى مصر.

وحول الرؤية الشاملة لتطوير القطاع، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن نقاشات الحكومة تبدأ دائمًا من نقطة أساسية، وهي تطوير البنية التحتية لاستقبال الزيادات المستهدفة.

وقال: "أول نقطة تم مناقشتها هي تطوير المطارات المصرية أولًا، لاستيعاب الزيادات المتوقعة والعمل للوصول لهدف 30 مليون سائح، إلى جانب تسهيل الإجراءات على القادمين".

