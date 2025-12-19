السيد البدوي يكشف أسباب ترشحه لرئاسة حزب الوفد

كشف الدكتور السيد البدوي عن سبب ترشحه لرئاسة حزب الوفد خلال الانتخابات المقرر انعقادها يناير المقبل، خاصة بعد أن ظل بعيدا عن الحزب والعمل السياسي خلال السنوات الأخيرة.

وقال البدوي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار ترشحه لرئاسة حزب الوفد يأتي في إطار تغليب المصلحة العليا لبيت الأمة صاحب التاريخ الطويل في العمل السياسي المصري موضحا أن الحزب يحتاج إلى إعادة تنظيم وهيكلة ليعود في الصدارة السياسية لكافة الأحداث كما اعتاد على مدار العقود الماضية.

وأوضح البدوي أنه منذ فترة كان يتلقى طلبات كثيرة من الوفديين بالترشح لرئاسة الحزب بعد أن قرر اعتزال العمل السياسي، قائلا: "الوفديين من فترة بيتواصلوا معي لأترشح وأخدت القرار بضغوط كبيرة منهم لأني أعتبرهم أسرة وأخوة كما تعودنا".

وأشار البدوي إلى أن ترشحه من أجل مصلحة العائلة الوفدية فقط دون أي أغراض شخصية، مضيفا: " ترشيحي عشان الوفد فقط.. وعرض علي أكون رئيس وزراء مرتين بعد تنحي مبارك عن السلطة ورفضت".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد في يناير 2026.

